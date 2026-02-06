Сбой в движении произошел на МЦД-2 из-за остановки состава

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на перегоне "Павшино-Тушино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.

Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили "Интерфаксу", что несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону Подольска из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции "Пенягино".