Поиск

Сбой в движении произошел на МЦД-2 из-за остановки состава

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на перегоне "Павшино-Тушино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.

Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили "Интерфаксу", что несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону Подольска из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции "Пенягино".

МЦД-2 МЖД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб

Десять электричек МЦД-3 отменены из-за морозов

Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

 Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

 Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

В Подмосковье около 50 человек застряли на канатной дороге в горнолыжном парке

Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

 Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

 Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Москве не удалось побить рекорд высоты снежного покрова

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

 В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 265 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });