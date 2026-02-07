Дептранс сообщил, что электросуда ходят с увеличенными интервалами по Москве-реке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о сохранении сложной ледовой обстановки на Москве-реке, в связи с чем электросуда курсируют с увеличенными интервалами.

"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го, 2-го и 3-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства в субботу.

Пять ледоколов продолжают обеспечивать проход судов по маршрутам, отметили в дептрансе.

Причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не работают, уточнили в департаменте.