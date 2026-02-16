В Москве новый цирк откроют в Мневниках в 2030 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве строить новый цирк в Мневниковской пойме начнут в 2026 году, сообщил "Интерфаксу" народный артист России Эдгард Запашный.

"В этом году начнутся активные строительные работы на площадке будущего цирка в Мневниковской пойме. И уже в 2030 году он должен открыться", - сказал Запашный.

По его словам, представители Большого московского цирка регулярно принимают участие в совещаниях со строителями, архитекторами и проектировщиками.

До 2030 никаких капитальных изменений в старом здании цирка на проспекте Вернадского не будет. "Мы планируем провести точечный ремонт тех или иных "болевых точек" летом, чтобы поддержать здание до открытие нового цирка", - добавил Запашный.

В 2035 году прошел конкурс на разработку архитектурной концепции будущего здания на проспекте Вернадского, однако победивший вариант вызвал острую критику горожан. После этого было организовано голосование на платформе "Активный гражданин", по результатам которого новое здание цирка решено построить в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы.