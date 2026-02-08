Двенадцать постояльцев пансионата в Новой Москве госпитализированы с симптомами ОРВИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с госпитализацией 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района в Новой Москве.

"8 февраля 2026 года управление Роспотребнадзора по Москве по полученной информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы, совместно с департаментом здравоохранения города Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отмечается в сообщении.