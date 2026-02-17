В Москве повысили температуру воды в системе отопления

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Систему отопления Москвы перевели на повышенные параметры работы из-за похолодания, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Там сослались на прогноз синоптиков, которые ожидают в ближайшие дни морозы в столичном регионе с понижением температуры ночью до минус 20 градусов.

"В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах", - заявил заммэра города Петр Бирюков.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, которые в том числе расположены на тепловых пунктах. Подачу тепла регулируют за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также за счет увеличения или сокращения его объема