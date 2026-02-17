В ЦФО в четверг объявлено штормовое предупреждение из-за метели

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об очень сильном снеге в четверг 19 февраля в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве и Подмосковье.

В большинстве областей ЦФО прогнозируется сильный снег с метелью при ветре с порывами 15-20 м/с, ночью в Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской областях, днем в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской областях ожидается очень сильный снег. На юге ЦФО - в Белгородской и Воронежской областях - осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Причиной снегопадов синоптики называют выход средиземноморского циклона в центр европейской части России.

К опасным метеорологическим явлениям относятся явления погоды, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики, напомнили в Гидрометцентре.