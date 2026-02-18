В Москве пройдет фестиваль "Триумф джаза"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С 13 по 15 марта в ММДМ в 26-й раз пройдет фестиваль "Триумф джаза", организованный народным артистом России, саксофонистом Игорем Бутманом.

Как сообщили организаторы, в нем примут участие И.Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Московский государственный симфонический оркестр Ивана Рудина при участии певицы Фантине. Также на фестивале выступят James Morrison Quartet (Австралия), Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet (США), трубач Вадим Эйленкриг, Женя Любич и другие.

