Поиск

В Москве пройдет фестиваль "Триумф джаза"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С 13 по 15 марта в ММДМ в 26-й раз пройдет фестиваль "Триумф джаза", организованный народным артистом России, саксофонистом Игорем Бутманом.

Как сообщили организаторы, в нем примут участие И.Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Московский государственный симфонический оркестр Ивана Рудина при участии певицы Фантине. Также на фестивале выступят James Morrison Quartet (Австралия), Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet (США), трубач Вадим Эйленкриг, Женя Любич и другие.

ММДМ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

 В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

 Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

 Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

 В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

 Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

На севере Москвы из горящего здания спасли 16 человек

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });