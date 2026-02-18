Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы в среду

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы локальные ограничения движения возможны с 16:30 до 20:00, предупредил городской департамент транспорта.

Пока, по данным ЦОДД, интенсивность движения - четыре балла, к вечеру возможны пробки до восьми баллов. Вечером возможны затруднения движения на Третьем транспортном кольце, МКАД, вылетных магистралях в область и в центре на Кремлевской набережной, на Садовом кольце в районе Новинского бульвара и на улице Большая Якиманка.

"С 16:30 до 20:00 рекомендуем пользоваться метро, чтобы добраться до места назначения вовремя", - говорится в сообщении.

19 февраля в столице прогнозируется мощный снегопад, напомнили в дептрансе.

"Время в пути может увеличиться в 2 раза. Из-за снегопада и плохой видимости дорожная ситуация будет сложной. Рекомендуем отказаться от поездок на авто. Сегодня и завтра для передвижения по городу лучше выбирать метро", - говорится в сообщении.

Автомобилистам чиновники советуют избегать поездок в центр, избегать поездок в часы пик. "Водителям грузовиков настоятельно рекомендуем выбирать маршрут с учетом погоды и не перегружать свои автомобили", - отмечается в сообщении.

Ранее дептранс предупреждал, что 18 и 19 февраля в центре Москвы будут локально перекрывать проезд.