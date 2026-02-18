Движение перекрыто на Кремлевской набережной и Боровицкой площади в центре Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения в центре Москвы на Кремлевской набережной и Боровицкой площади.

"Движение временно закрыто на Кремлевской набережной. Объезд возможен по Садовому кольцу", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, нет движения на Боровицкой площади. Объезд также возможен по Садовому кольцу.

Ранее дептранс предупредил о возможных локальных ограничениях движения в среду с 16:30 до 20:00 в центре Москвы, рекомендовал водителям пересесть на метро или выезжать после 20:30.

Сообщалось, что вечером возможны затруднения движения на Третьем транспортном кольце, МКАД, вылетных магистралях в область и в центре на Кремлевской набережной, на Садовом кольце в районе Новинского бульвара и на улице Большая Якиманка.