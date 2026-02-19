В Москве на станции метро "Битцевский парк" остановили состав с неисправностью

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Техническая неисправность поезда была обнаружена на станции "Битцевский парк" Бутовской линии московского метро, он был остановлен для проверки; движение поездов в настоящий момент в графике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение на Бутовской линии в графике. Ранее на станции "Битцевский парк" для проверки был остановлен поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Точные причины установит специальная комиссия.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на станции "Битцевский парк" произошел взрыв оборудования. Пассажиры пересаживались на соседние линии метро.