В Москве патрульные 250 раз за день помогали забуксовавшим в снегу грузовикам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Дорожный патруль Центра организации дорожного движения Москвы в течение дня вытянул примерно 250 застрявших в снегу грузовиков, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня во время снегопада 36 экипажей Дорожного патруля ЦОДД дежурят в усиленном режиме. Патрульные уже порядка 250 раз вытянули застрявшие грузовые автомобили. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным", - сказал он.

К 19:30, по данным ЦОДД, средняя скорость движения в городе составляла 25 км/ч, за полчаса до этого - 23 км/ч.

К 19:59 "Яндекс Карты" оценивали пробки в 8 баллов.

Дептранс ранее предупредил, что снег продолжит идти до 9 утра пятницы.