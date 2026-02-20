Поиск

Выпуск электрокроссоверов для такси запущен на "Москвиче" при участии "Яндекса"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск электромобилей под брендом UMO при участии компании EVM Pro и "Яндекса" в качестве технологического партнера проекта стартовал на площадке столичного автозавода "Москвич", сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Церемония запуска производства состоялась при участии Мантурова и мэра столицы Сергея Собянина.

Первой локализованной моделью бренда стал электрокроссовер UMO 5, разработанный для города и работы в такси. В яндексовской классификации такси модель соответствует тарифу "Комфорт+".

Предполагается, что первая сотня этих автомобилей поступит партнерским таксопаркам "Яндекса" в Москве в течение месяца. Всего в этом году планируется выпуск 3 тыс. электромобилей UMO.

"Новый продукт от компании EVM - это плод совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. В рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода "Москвич". И отдельно выделю компанию "Яндекс", которая выступила технологическим партнером проекта, обеспечив автомобили элементами искусственного интеллекта, а также собственными навигационными и мультимедийными сервисами", - цитирует Мантурова пресс-служба.

Первый вице-премьер отметил важность роли "Яндекса" как консолидатора корпоративного спроса на машины UMO со стороны таксопарков-партнеров, обеспечивающего дистрибуцию для их реализации частным лицам.

Старт выпуска электрокроссоверов UMO является продолжением работы по развитию в РФ производства электромобилей. Сегмент занимает уже 6% от общего объема рынка, и по итогам прошлого года выпуск гибридов и электрокаров в стране увеличился почти втрое, отмечают в секретариате первого вице-премьера.

В пресс-релизе не уточняется, какие технологии были взяты за основу для создания бренда UMO, и не говорится, каким был объем инвестиций в этот проект.

"Ведомости" в декабре писали со ссылкой на источники, что "Яндекс" разрабатывает электромобиль под этим брендом на базе модели китайского автоконцерна GAC - GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л. с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 г., в РФ официально не продавался.

Незадолго до публикации "Ведомостей" телеграм-канал "Русский автомобиль" писал, что электромобиль UMO готовит к производству команда проекта EVM Pro (ООО "ЭМ Рус") - производителя, заключившего в 2022 г. СПИК 2.0 на производство электрогрузомобилей на шасси УАЗ Профи в ОЭЗ "Технополис".

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян в начале декабря говорил журналистам, что СПИК этой компании, которая несла убытки и фактически так и не масштабировала выпуск заявленной изначально продукции, подвергнется изменениям.

"СПИК не аннулируется. Наоборот, он сейчас в процессе внесения изменений. Он будет расширяться - будет увеличен и объем инвестиций, будут добавлены новые модели", - говорил Парсаданян на брифинге в Минпромторге РФ.

Москва Москвич Яндекс Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

 Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Пробки в Москве достигли девяти баллов

В Москве за 70 лет метеонаблюдений было только четыре мощных снегопада

Оттепель прогнозируется в Москве с понедельника

 Оттепель прогнозируется в Москве с понедельника

"Аэрофлот" на фоне снегопада отменил в четверг 66 рейсов в/из Москвы

На Москву обрушился сильный снегопад

 На Москву обрушился сильный снегопад

На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

 На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

Корректировки в работе аэропортов Москвы ожидаются в четверг из-за снегопада
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });