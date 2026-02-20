Выпуск электрокроссоверов для такси запущен на "Москвиче" при участии "Яндекса"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск электромобилей под брендом UMO при участии компании EVM Pro и "Яндекса" в качестве технологического партнера проекта стартовал на площадке столичного автозавода "Москвич", сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Церемония запуска производства состоялась при участии Мантурова и мэра столицы Сергея Собянина.

Первой локализованной моделью бренда стал электрокроссовер UMO 5, разработанный для города и работы в такси. В яндексовской классификации такси модель соответствует тарифу "Комфорт+".

Предполагается, что первая сотня этих автомобилей поступит партнерским таксопаркам "Яндекса" в Москве в течение месяца. Всего в этом году планируется выпуск 3 тыс. электромобилей UMO.

"Новый продукт от компании EVM - это плод совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. В рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода "Москвич". И отдельно выделю компанию "Яндекс", которая выступила технологическим партнером проекта, обеспечив автомобили элементами искусственного интеллекта, а также собственными навигационными и мультимедийными сервисами", - цитирует Мантурова пресс-служба.

Первый вице-премьер отметил важность роли "Яндекса" как консолидатора корпоративного спроса на машины UMO со стороны таксопарков-партнеров, обеспечивающего дистрибуцию для их реализации частным лицам.

Старт выпуска электрокроссоверов UMO является продолжением работы по развитию в РФ производства электромобилей. Сегмент занимает уже 6% от общего объема рынка, и по итогам прошлого года выпуск гибридов и электрокаров в стране увеличился почти втрое, отмечают в секретариате первого вице-премьера.

В пресс-релизе не уточняется, какие технологии были взяты за основу для создания бренда UMO, и не говорится, каким был объем инвестиций в этот проект.

"Ведомости" в декабре писали со ссылкой на источники, что "Яндекс" разрабатывает электромобиль под этим брендом на базе модели китайского автоконцерна GAC - GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л. с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 г., в РФ официально не продавался.

Незадолго до публикации "Ведомостей" телеграм-канал "Русский автомобиль" писал, что электромобиль UMO готовит к производству команда проекта EVM Pro (ООО "ЭМ Рус") - производителя, заключившего в 2022 г. СПИК 2.0 на производство электрогрузомобилей на шасси УАЗ Профи в ОЭЗ "Технополис".

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян в начале декабря говорил журналистам, что СПИК этой компании, которая несла убытки и фактически так и не масштабировала выпуск заявленной изначально продукции, подвергнется изменениям.

"СПИК не аннулируется. Наоборот, он сейчас в процессе внесения изменений. Он будет расширяться - будет увеличен и объем инвестиций, будут добавлены новые модели", - говорил Парсаданян на брифинге в Минпромторге РФ.