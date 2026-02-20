Время проезда на транспорте в ряде районов Москвы может увеличиться в 2-3 раза с 20 по 23 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в выходные с 20 по 23 февраля из-за праздничных мероприятий время в отдельных районах время проезда к торговым центрам и местам досуга может увеличиться в 2-3 раза, по прогнозу аналитиков ЦОДД. Об этом предупреждает Департамент транспорта.

Движение будет затруднено в центре, на севере и западе Москвы, в местах проведения тематических мероприятий; вблизи крупных ТЦ, музеев и популярных мест отдыха.

20 февраля возможны затруднения при выезде из города.