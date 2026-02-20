Праздничный салют в Москве 23 февраля проводиться не будет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В столице проведение праздничного салюта в День защитника Отечества не планируется, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

"При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности", - отмечается в сообщении.

Городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения мероприятий будут обеспечены необходимые меры по поддержанию общественного порядка.

"Москвичам и гостям столицы рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов при посещении массовых мероприятий", - говорится в сообщении.