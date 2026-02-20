Поиск

Праздничный салют в Москве 23 февраля проводиться не будет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В столице проведение праздничного салюта в День защитника Отечества не планируется, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

"При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности", - отмечается в сообщении.

Городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения мероприятий будут обеспечены необходимые меры по поддержанию общественного порядка.

"Москвичам и гостям столицы рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов при посещении массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

День защитника Отечества Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали за 270,56 млн рублей

Высота уровня снега в Москве на метеостанциях достигла 79 см

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

 Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Пробки в Москве достигли девяти баллов

В Москве за 70 лет метеонаблюдений было только четыре мощных снегопада

Оттепель прогнозируется в Москве с понедельника

 Оттепель прогнозируется в Москве с понедельника

"Аэрофлот" на фоне снегопада отменил в четверг 66 рейсов в/из Москвы

На Москву обрушился сильный снегопад

 На Москву обрушился сильный снегопад
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });