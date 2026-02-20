Поиск

Метеостанция МГУ зафиксировала рекордную высоту сугробов за 72 года наблюдений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Метеообсерватория МГУ имени Ломоносова 20 февраля зафиксировала рекордную высоту снежного покрова за все 72 года наблюдений - 80 см, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе университета. На метеостанции Балчуг в центре Москвы высота сугробов составила 77 см.

По словам заведующего метеообсерваторией МГУ, ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, до 20 февраля абсолютный рекорд этого показателя составлял 77 см и был отмечен 26 марта 2013 года.

Обновление рекорда он назвал следствием аномально снежного дня в четверг: суточная сумма осадков 19 февраля при прохождении над московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 мм.

"Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших суточных сумм для твердых осадков в холодный период, начиная с 1954 года. Рекордно большая суточная сумма количества зимних осадков - 31,4 мм - была отмечена в Метеорологической обсерватории МГУ 14 декабря 1981 года", - уточнил Локощенко.

Балчуг МГУ Москва Михаил Локощенко
