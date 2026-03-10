Поиск

В "Мострансавто" отрицают планы использовать автобусы-амфибии в паводок

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор АО "Мострансавто" Андрей Майоров опроверг сообщения о том, что компания планирует взять в аренду автобусы-амфибии для работы в период паводка.

"Узнал из разных телеграм-каналов, что мы запускаем автобус-амфибию на период половодья. (...) Новость - фейк", - написал он в мессенджере.

6 марта СМИ со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто" сообщили, что компания рассматривает возможность аренды автобусов-амфибий в период весеннего паводка для передвижения по затопленным участкам дорог. Поводом для обсуждения такой возможности в пресс-службе назвали обильные снегопады прошедшей зимы.

Мострансавто Андрей Майоров
