Паводки ожидаются в Сибири, на Дальнем Востоке и в центре РФ в начале весны

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Сибирском и Дальневосточном округах, а также в европейской части России ожидаются паводки из-за превысившего норму количества осадков на большей части страны, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева.

"По предварительным оценкам Росгидромета, на большей части территории страны количество выпавших осадков уже превысило норму. При этом в конце февраля и в марте на европейской части России возможны резкие скачки температуры, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня воды до опасных отметок. Помимо этого, непростая ситуация ожидается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах", - говорится в сообщении.

Эти данные были озвучены на совещании по готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года, которое Патрушев провёл в понедельник на площадке ситуационного центра МЧС России.

Патрушев сообщил, что в 2025 году было построено и отремонтировано 34 гидротехнических и защитных сооружения. "В текущем году на это направление работы, а также на расчистку водных объектов правительством России предусмотрено около 9 млрд рублей, что на 1 млрд превышает прошлогодний объём финансирования", - сказал вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в 2026 году должны завершиться работы на ряде крупных объектов, в том числе дамбы в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, с этого года регулирование режимов работы водохранилищ будет осуществляться через новый модуль информационной системы Росводресурсов, сказано в сообщении.

В свою очередь, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов доложил, что водохранилища юга России, включая новые территории, противопаводковую задачу выполнили, сейчас работают в режиме наполнения; готовность водохранилищ центральной части России будет обеспечена к началу апреля, Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока - к маю.

Патрушев поручил Ростехнадзору вместе с регионами и федеральными ведомствами продолжить мониторинг состояния гидротехнических сооружений, уделив особое внимание бесхозным объектам. Кроме того, Росгидромету поручено проработать вопрос открытия дополнительных постов гидрологического наблюдения для повышения охвата мониторингом. Минприроды РФ поставлена задача контролировать, в частности, регулирование водохранилищ, трансграничного взаимодействия и противопаводковых мероприятий на особо опасных участках.

Согласно предварительному прогнозу Росгидромета, опубликованному 5 февраля, весеннее половодье 2026 года ожидается сложнее, чем в прошлом году в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья возможны, в том числе, и на реках Московской области.