МЧС проведет в марте командно-штабные учения по предупреждению паводков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - МЧС проведет 11 и 12 марта командно-штабные учения по пропуску паводковых вод, сообщило ведомство.

9 февраля прошло всероссийское совещание о готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, в котором принял участие глава МЧС Александр Куренков.

Министерство приступило к анализу основных параметров, которые влияют на характер прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона.

"Командно-штабные учения с органами управления и силами РСЧС всех уровней пройдут с 11 по 12 марта. В них будут отработаны практические действия реагирующих подразделений, рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы и, что особенно важно, разработаны конкретные рекомендации по их решению", - прокомментировал Куренков.

Как ожидается, в 2026 году ситуация с половодьем будет непростой. "На большей части территории России объемы снегозапасов, толщина льда на реках, а также глубина промерзания почвы значительно превышают норму. Кроме того, по предварительным прогнозам, в отдельных регионах страны повышение температуры воздуха может наступить существенно раньше обычного", - отметил министр.