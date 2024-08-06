В Москве протестировали систему фиксации шума автотранспорта

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Москве протестировали работу комплекса, фиксирующего шум проезжающего транспорта и теперь идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесения изменений в действующее законодательство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Экспериментальный комплекс по измерению шума работал на Чистопрудном бульваре. Штрафы за время эксперимента не выносились, так как камеры сначала должны пройти сертификацию.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесения изменений в действующее законодательство. Рассматривать возможность установки таких комплексов будет можно только после утверждения всех необходимых документов.

Петербург стал первым российским регионом, где полиция создала и реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей "громких" транспортных средств, сообщила 5 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водителей автомобилей с шумными двигателями в Петербурге привлекают к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 - за превышение нормативов уровня шума и 12.5 - за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

В июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об автоматическом назначении штрафов за нарушения водителями ночной тишины, зафиксированные при помощи приборов-шумомеров. Законопроект, подготовленный Мосгордумой, предлагает ввести штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью фото- и видеофиксации нарушений камерами, оснащенными шумомерами, задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.