Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Новая атака БПЛА на Москву, блэкаут на Кубе, пожар на нефтяном месторождении в ОАЭ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госсекретарь США Марко Рубио направил в американские диппредставительства и консульства по всему миру телеграмму с указанием призвать страны к коллективным действиям против Ирана, сообщил ABC News.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 38 беспилотниках, сбитых в течение ночи на подлете к столице. В течение понедельника силы ПВО перехватили 62 беспилотника, направлявшихся к Москве.

- Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном закрытии воздушного пространства страны в ответ на новую волну атак со стороны Ирана.

- Пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки на город Короча Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- На Кубе отключили электричество по всей стране на фоне американской нефтяной блокады. Это уже шестой за последние 1,5 года подобный блэкаут на Кубе.

- Власти Абу-Даби сообщили о пожаре на нефтяном месторождении Шах, который возник после удара беспилотника. По их данным, в результате атаки никто не пострадал.

- Дональд Трамп попросил китайскую сторону перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Он пояснил, что из-за боевых действий с Ираном ему необходимо оставаться в США. Визит планировался на период с 31 марта по 2 апреля.

- Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал "выдумкой" утверждение о том, что США не были готовы к угрозам иранских БПЛА, когда начинали военную операцию.

Brent подорожала до $102,74 за баррель

Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

 Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

 Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

 ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

 Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

Уиткофф контактирует с главой МИД Ирана по теме завершения конфликта

На Кубе полностью отключили электричество

Трамп попросил КНР перенести его визит в Пекин на месяц

 Трамп попросил КНР перенести его визит в Пекин на месяц

Пожар после удара БПЛА начался на нефтяном месторождении в Абу-Даби
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8696 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 809 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
