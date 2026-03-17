Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Новая атака БПЛА на Москву, блэкаут на Кубе, пожар на нефтяном месторождении в ОАЭ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госсекретарь США Марко Рубио направил в американские диппредставительства и консульства по всему миру телеграмму с указанием призвать страны к коллективным действиям против Ирана, сообщил ABC News.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 38 беспилотниках, сбитых в течение ночи на подлете к столице. В течение понедельника силы ПВО перехватили 62 беспилотника, направлявшихся к Москве.

- Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном закрытии воздушного пространства страны в ответ на новую волну атак со стороны Ирана.

- Пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки на город Короча Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- На Кубе отключили электричество по всей стране на фоне американской нефтяной блокады. Это уже шестой за последние 1,5 года подобный блэкаут на Кубе.

- Власти Абу-Даби сообщили о пожаре на нефтяном месторождении Шах, который возник после удара беспилотника. По их данным, в результате атаки никто не пострадал.

- Дональд Трамп попросил китайскую сторону перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Он пояснил, что из-за боевых действий с Ираном ему необходимо оставаться в США. Визит планировался на период с 31 марта по 2 апреля.

- Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал "выдумкой" утверждение о том, что США не были готовы к угрозам иранских БПЛА, когда начинали военную операцию.