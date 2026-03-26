Полиция задержала подростка, который поджег банкомат на юго-западе Москвы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге банкомата на юго-западе города, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"Неизвестный поджег банкомат, расположенный в холле здания на бульваре Дмитрия Донского, после чего с места происшествия попытался скрылся, но был задержан сотрудником полиции. Возгорание было быстро потушено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что нарушителем оказался 15-летний подросток, местный житель. "Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Подросток задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий", - говорится в сообщении СКР в Mах в четверг.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });