Теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Температура выше нормы задержится в Москве в выходные и на следующей неделе, к середине следующей недели характер погоды немного изменится - на смену солнцу придет облачная погода, возможен небольшой дождь. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Температура по-прежнему выше нормы. В выходные днем будет плюс 8 - плюс 13 градусов, ночью слабый минус, малооблачно, солнечно и без осадков. Смена характера погоды будет на следующей неделе. С середины недели будет облачно, возможен небольшой кратковременный дождь", - сказала Паршина.

Она уточнила, что к середине недели температура ночью будет около ноля и выше, а днем плюс 6 - плюс 11 градусов. Такая температура также будет выше нормы на 3-4 градуса.

Москва Гидрометцентр
Сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы

В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников

Дептранс Москвы напомнил о возможных перекрытиях улиц в центре

В Москве число курьеров на электровелосипедах сократят за счет доставки роботами

В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

 В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву

Число сбитых за трое суток на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 199

До 15 выросло число сбитых во вторник беспилотников, летевших на Москву

До 62 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
