Теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Температура выше нормы задержится в Москве в выходные и на следующей неделе, к середине следующей недели характер погоды немного изменится - на смену солнцу придет облачная погода, возможен небольшой дождь. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Температура по-прежнему выше нормы. В выходные днем будет плюс 8 - плюс 13 градусов, ночью слабый минус, малооблачно, солнечно и без осадков. Смена характера погоды будет на следующей неделе. С середины недели будет облачно, возможен небольшой кратковременный дождь", - сказала Паршина.

Она уточнила, что к середине недели температура ночью будет около ноля и выше, а днем плюс 6 - плюс 11 градусов. Такая температура также будет выше нормы на 3-4 градуса.