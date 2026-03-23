Апрельская погода сохранится в Москве до конца недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Температура на 5-6 градусов выше нормы и соответствующая значениям апреля сохранится в Московском регионе на этой неделе, в пятницу и в субботу столбики термометров могут подняться до плюс 16 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В понедельник у нас температура на 4 градуса выше нормы, во вторник-пятницу - на 5-6 градусов температура будет выше нормы. В субботу тоже ожидается, что температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Температура будет соответствовать значениям первой-второй декады апреля, то есть, опережать на две недели календарь", - сказала Макарова.

Она отметила, что на этой неделе в Москве сохранится тёплая и сухая погода со слабым ветром. К выходным возможна более облачная погода, местами может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха в ночные часы будет постепенно повышаться. В ночь на вторник температура минус 2 - минус 4, в среду и четверг - минус 1 - минус 3, в ночь на пятницу температура будет около 0, а в ночь на субботу - плюс 1 - плюс 3.

Днем температура в Москве во вторник будет плюс 11 - плюс 13, в среду - от плюс 13 до плюс 15, в четверг - плюс 12 - плюс 14. В пятницу днем воздух может прогреться до плюс 11 - плюс 16, а в субботу - до плюс 15 - плюс 16.

В пятницу ночью будет около 0, днем в Московском регионе плюс 11 - плюс 16, в самой Москве около 15 градусов. В субботу местами возможен небольшой дождь.

Москва Московский регион Марина Макарова Гидрометцентр РФ
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

 Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

Сбит летевший на Москву беспилотник

Число сбитых на подлете к российской столице дронов выросло до 32

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Работа аэропорта Домодедово ограничена

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 28

Сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы

В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников

Дептранс Москвы напомнил о возможных перекрытиях улиц в центре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 978 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });