Апрельская погода сохранится в Москве до конца недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Температура на 5-6 градусов выше нормы и соответствующая значениям апреля сохранится в Московском регионе на этой неделе, в пятницу и в субботу столбики термометров могут подняться до плюс 16 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В понедельник у нас температура на 4 градуса выше нормы, во вторник-пятницу - на 5-6 градусов температура будет выше нормы. В субботу тоже ожидается, что температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Температура будет соответствовать значениям первой-второй декады апреля, то есть, опережать на две недели календарь", - сказала Макарова.

Она отметила, что на этой неделе в Москве сохранится тёплая и сухая погода со слабым ветром. К выходным возможна более облачная погода, местами может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха в ночные часы будет постепенно повышаться. В ночь на вторник температура минус 2 - минус 4, в среду и четверг - минус 1 - минус 3, в ночь на пятницу температура будет около 0, а в ночь на субботу - плюс 1 - плюс 3.

Днем температура в Москве во вторник будет плюс 11 - плюс 13, в среду - от плюс 13 до плюс 15, в четверг - плюс 12 - плюс 14. В пятницу днем воздух может прогреться до плюс 11 - плюс 16, а в субботу - до плюс 15 - плюс 16.

В пятницу ночью будет около 0, днем в Московском регионе плюс 11 - плюс 16, в самой Москве около 15 градусов. В субботу местами возможен небольшой дождь.