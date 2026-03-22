Мост через Оку в Озёрах временно закрыт для движения из-за паводка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мост в Озёрах закрыли в связи с подъемом уровня воды в реке Оке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в воскресенье.

"Наплавной мост в Озёрах перекрыли из-за подъема уровня воды в реке Оке", - отметили в ведомстве.

Мост закрыт с 10:00 воскресенья. Как уточнили в министерстве, объехать участок можно через Каширу.

Для пассажиров организовано движение автобусов от моста по пяти маршрутам: №36 "Озёры - Кашира", №37 "Озёры - Редькино - Сеньково", №43 "Озёры - Зарайск", №49 "Озёры - Сосновка" и №53 "Озёры - Фроловское".

Как ранее сообщал Минтранс региона, на территории Московской области определено 89 потенциальных мест прохождения паводка, которые круглосуточно мониторят для оперативного реагирования.

Сбит летевший на Москву беспилотник

Число сбитых на подлете к российской столице дронов выросло до 32

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Работа аэропорта Домодедово ограничена

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 28

Сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы

В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников

Дептранс Москвы напомнил о возможных перекрытиях улиц в центре

В Москве число курьеров на электровелосипедах сократят за счет доставки роботами

В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
