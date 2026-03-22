Мост через Оку в Озёрах временно закрыт для движения из-за паводка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мост в Озёрах закрыли в связи с подъемом уровня воды в реке Оке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в воскресенье.

"Наплавной мост в Озёрах перекрыли из-за подъема уровня воды в реке Оке", - отметили в ведомстве.

Мост закрыт с 10:00 воскресенья. Как уточнили в министерстве, объехать участок можно через Каширу.

Для пассажиров организовано движение автобусов от моста по пяти маршрутам: №36 "Озёры - Кашира", №37 "Озёры - Редькино - Сеньково", №43 "Озёры - Зарайск", №49 "Озёры - Сосновка" и №53 "Озёры - Фроловское".

Как ранее сообщал Минтранс региона, на территории Московской области определено 89 потенциальных мест прохождения паводка, которые круглосуточно мониторят для оперативного реагирования.