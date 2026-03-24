Подмосковные водоканалы перешли на усиленный режим работы в связи с паводком

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Усиленный режим работы введен на водоканалах Московской области в период таяния снега и паводка, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона во вторник.

Отмечается, что министерство контролирует подготовку к опасному сезону. Работники водоканалов очистили от снега территории объектов, крыши зданий и люки резервуаров чистой воды, провели ревизию насосного оборудования, запорной арматуры и систем автоматики, очистили дренажные канавы, ливневые и дренажные колодцы для эффективного отвода талых вод, проверили герметичность устьев скважин и кабельных вводов объектов водоснабжения - это позволяет исключить попадание паводковых вод в артезианские скважины.

На водозаборных узлах очистили и промыли фильтры, усилили лабораторный контроль качества воды. Для оперативного реагирования проверена работоспособность спецтехники.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что заполняемость подмосковных водохранилищ, где скапливается основной объем талых вод во время паводка, не превышает 60%. Гидротехнические сооружения функционируют штатно.