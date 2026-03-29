В Москве арестованы 22 человека по делу об организации подпольных онлайн-казино

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал более двадцати человек, обвиняемых по делу об организации незаконных онлайн-казино, сообщили в суде в воскресенье.

"Басманным районным судом города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении 22 фигурантов, обвиняемых в незаконной организации игорного бизнеса", - сказали в суде.

Там не привели других подробностей дела.