Поиск

В подмосковном Жуковском произошел пожар в многоквартирном доме

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Огонь охватил кровлю многоквартирного жилого дома в Жуковском (Московская область), сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в воскресенье.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Фрунзе, дом 12. "Наблюдается черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома. Огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили об эвакуации жителей.

К тушению привлечены 70 человек и 24 единицы техники, отметили в пресс-службе.

Позднее глава городского округа Андроник Пак сообщил, что пожар в доме локализован, все экстренные службы находятся на месте. "Все жители эвакуированы, пострадавших нет", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Пак добавил, что пункт временного размещения развернут в школе №8. "Причины возгорания пока неизвестны, на месте работают специалисты", - уточнил Пак.

Пресс-служба МЧС РФ уточнила, что пожар в многоквартирном доме в Жуковском локализован на площади более 2,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли.

Подмосковье Жуковский МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

