Пожар в многоквартирном доме в Жуковском полностью потушен

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Пострадавших нет.

Причину возгорания позднее установят дознаватели МЧС, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар возник на многоквартирном доме в подмосковном Жуковском на площади 2,2 тыс. кв. метров. Из горящего здания были спасены четыре человека. Всего удалось эвакуировать 157 человек. Для жильцов дома был развернут пункт временного размещения.

1аг вв

МЧС Жуковский
Новости по теме

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России

Режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске из-за непогоды

Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления в Дагестане

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Режим ЧС введен в Чечне из-за непогоды

В Кремле призвали Вашингтон воспользоваться своими рычагами влияния на Киев

 В Кремле призвали Вашингтон воспользоваться своими рычагами влияния на Киев

Движение пригородных поездов восстановлено в Дагестане

Электроснабжение вернули 70% потребителей в Дагестане, обесточенных из-за непогоды

 Электроснабжение вернули 70% потребителей в Дагестане, обесточенных из-за непогоды
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1185 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8843 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });