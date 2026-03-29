Пожар в многоквартирном доме в Жуковском полностью потушен

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Пострадавших нет.

Причину возгорания позднее установят дознаватели МЧС, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар возник на многоквартирном доме в подмосковном Жуковском на площади 2,2 тыс. кв. метров. Из горящего здания были спасены четыре человека. Всего удалось эвакуировать 157 человек. Для жильцов дома был развернут пункт временного размещения.

