В Москве сезон велопроката откроется 1 апреля

С этого же дня можно будет арендовать и электросамокат

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве аренда электросамокатов и электровелосипедов станет доступна с 1 апреля, сообщил городской Департамент транспорта.

В этом сезоне будут доступны 60 тысяч электросамокатов; 16 тысяч электровелосипедов; 4 тысячи электроскутеров улучшенной модели, механические велосипеды (200 взрослых и 50 детских), а также новые электросамокаты, собранные на заводе "Москвич".

Арендовать самокат или велосипед можно только после прохождения верификации через Mos ID. Система не допускает тех, кому не исполнилось 18 лет.

"В новом сезоне проката мы продолжим повышать комфорт и безопасность поездок. (...) Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром Центра организации дорожного движения будем пресекать нарушения - в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.

В прошедшем сезоне были введены обязательные номерные знаки на средства индивидуальной мобильности и верификация пользователей через mos.ru, добавлены 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением, теперь их 420 по всему городу. Электросамокаты стали еще популярнее у москвичей - в сезоне их арендовали более 71 млн раз. Операторы в прошлом сезоне заблокировали 76 тыс\я аккаунтов несовершеннолетних пользователей, а число ДТП с участием прокатных СИМ снизилось на 57%. Аварий с детьми стало меньше на 72%.