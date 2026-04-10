Поиск

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Небольшое повышение температуры воздуха ожидается в выходные и на следующей неделе в Московском регионе, температура будет соответствовать норме апреля, интенсивность осадков уменьшится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Такие возвраты холодной погоды весной в апреле после такого хорошего тепла - это обычное дело. И вся эта погода укладывается в пределы климата, температура у нас около нормы. Просто мы драматично воспринимаем этот эпизод, поскольку он произошёл после очень продолжительного периода очень тёплой погоды, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. А сейчас она чуть не достает до нормы", - сказала Макарова.

Она отметила, что в субботу в Москве "немного теплее, в воскресенье потепление будет более заметным". На Московский регион продолжит оказывать влияние циклон, "но постепенно его немножко к югу будет отдавливать антициклон, который распространяется по северу европейской части России", что будет способствовать меньшей облачности.

Согласно прогнозу, в субботу, 11 апреля, в Москве будет облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега в ночные часы. Температура ночью плюс 2 - плюс 4, по области до минус 1 градуса, днем - плюс 8 - плюс 10. Такая температура будет на 4 градуса выше, чем в пятницу.

"В воскресенье на фоне роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя пройдут только местами. Но из-за прояснений температура будет немножко пониже: плюс 1 - плюс 3 ночью, по области минус 2 - плюс 3, а днем - плюс 11 - плюс 13, по области плюс 9 - плюс 14", - уточнила Макарова.

Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура в воскресенье будет на 1 градус выше нормы.

"Понедельник у нас примерно такой же, как и в воскресенье: преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 1 - плюс 3, по области минус 2 - плюс 3. Днем - плюс 12 - плюс 14 градусов, по области от плюс 9 до плюс 12. Но во вторник всё-таки нас ещё заденет циклон - прогнозируется дождь умеренной интенсивности в ночные часы и днем. Температура ночью 0 - плюс 5 и днём плюс 8 - плюс 13", - добавила Макарова.

В среду, четверг и пятницу будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура будет в диапазоне плюс 2 - плюс 7, а днем - плюс 10 - плюс 11 градусов.

"В следующие выходные лишь местами небольшой дождь пройдёт. Ночью может быть чуть ниже температура, а днём те же плюс 10 - плюс 15, погода близкая к норме. Это не тепло и не холод, но такая обычная апрельская погода, характерная вот для второй декады апреля", - добавила Макарова.

Марина Макарова Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

