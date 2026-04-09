Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает, что мокрый снег в Москве, по прогнозам, будет идти до конца пятницы, на дорогах возможна гололедица.

"По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега не прекратятся до конца дня 10 апреля, на дорогах возможна гололедица. Завтра с 03:00 и до конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными в непогоду, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.