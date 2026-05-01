Пожар на ферме в Подмосковье полностью потушен

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на животноводческой ферме в Дмитровском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба МЧС России в пятницу.

"Пожар в Дмитровском городском округе полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг пожар возник на территории животноводческой фермы в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены более 40 человек и 15 единиц техники.