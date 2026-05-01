Открытый огонь на ферме в Подмосковье ликвидирован

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытый огонь на животноводческой ферме в Подмосковье, сообщает в пятницу утром пресс-служба МЧС России по Московской области.

"В 02:55 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о пожаре на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Дмитровского городского округа на площади 1700 кв. м. Никто не пострадал. К тушению привлечены более 40 человек и 15 единиц техники.