Попова сообщила о снижении заболеваемости корью с 2024 года в пять раз

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в 2025 году заболеваемость корью снизилась в 5 раз, 95% всех зарегистрированных случаев не получили распространения.

"Если говорить о кори, то да, был подъем и в РФ, мы с ним справились. И на сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, за истекший период, в 5 раз снизилась заболеваемость корью", - сказала она радио "Комсомольская правда".

При этом, она отметила, что "главный наш результат то, что 95% всех случаев (заболевания) заканчиваются одним случаем, не формируется дальнейшее распространение".

В 2025 году, по данным Роспотребнадзора, в стране было зарегистрировано 244 случая завоза кори.