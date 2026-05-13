Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировано

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Столичные пожарные ликвидировали открытое горение в здании на востоке Москвы, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник в металлокаркасном строении на Вернисажной улице. По последним данным, площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров, к тушению были привлечены 140 человек и 40 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.