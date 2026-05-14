Роботы-курьеры доставляют заказы уже в 20 районах Москвы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Роботы-курьеры развозят заказы уже в 20 районах Москвы, среднее время доставки - 15 минут, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С каждым годом интерес москвичей к роботам-курьерам растет, благодаря чему сервис рободоставки стремительно развивается. Сегодня роботы-курьеры работают в 20 районах Москвы, они развозят более 1,5 тыс. заказов в сутки", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max в четверг.

В частности, роверы работают в таких районах Москвы, как Фили-Давыдково, Аэропорт, Савеловский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Марьина Роща, Перово, Даниловский, Донской, Пресненский, Якиманка, Замоскворечье, Хамовники, Арбат, Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Ломоносовский.

Заммэра отметил, что среднее время доставки заказа ровером составляет 15 минут.

