На Казанском направлении МЦД-3 15-17 мая по ночам увеличатся интервалы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 16 и 17 мая на Казанском направлении Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) изменится расписание для замены стрелочного перевода на станции "Люберцы", сообщил Департамент транспорта Москвы.

С 23:50 до 06:50 на участке "Люберцы - Ипподром" интервалы между поездами будут частично увеличены до 40 минут, часть поездов не будет останавливаться на станциях "Томилино", "Ильинская" и "Ипподром". Последние поезда в сторону "Ипподрома" проследуют от "Плющево" до "Быково" по пути "на Москву".