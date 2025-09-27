Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено после мотофестиваля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение на внешней стороне Садового кольца возобновлено после введенных ограничений из-за Московского мотофестиваля, сообщил департамент транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением Московского мотофестиваля в субботу было запланировано временное перекрытие движения на внешней стороне Садового кольца и нескольких улицах.

В рамках тринадцатого Московского мотофестиваля мотоциклисты отметили завершение мотосезона-2025.