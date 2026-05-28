На западе и северо-западе Москвы 30 мая будут перекрывать улицы из-за триатлона

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На западе и северо-западе Москвы в субботу 30 мая будут перекрывать улицы для проведения Большого московского триатлона, сообщил городской Департамент транспорта.

С 07:00 до 15:45 нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники, а также по участкам Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе от дома 23, корпуса 1 на улице Народного Ополчения до Крылатской улицы.

В это же время будет закрыт проезд по участку местного бокового проезда Крылатской улицы от дома 2а на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала и по съезду на Северо-Западную хорду с улицы Островной в сторону Рублевского шоссе.

С 00:01 1 июня и до окончания мероприятия на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники будет запрещена парковка.

30 мая с 6:10 до конца мероприятия также меняются маршруты наземного транспорта в Крылатском и Хорошёво-Мнёвниках: м23, е24, 232, 259, 389, 832, 229, 271, 291, 391, 800, 829.