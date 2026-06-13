Непогода в Москве продлится до трех часов ночи

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В столице сохранятся экстремальные погодные условия до 3 часов 14 июня, предупредили в ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 03:00 14 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Жителям рекомендуется с осторожностью управлять автомобилем, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.