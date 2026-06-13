В Минздраве РФ сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП в Подмосковье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шестеро из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, 6 из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил он.

Как сообщалось, днем в субботу на 2-м километре Луцинского шоссе водитель грузовика "допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель"", в результате чего последнее опрокинулось на бок.

По последним данным, два человека погибли, 21 пострадал.