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Поезда Савеловского направления и МЦД-1 ходят с отклонением от графика из-за непогоды

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Поезда Савеловского направления и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) в обе стороны идут с отклонением от графика из-за непогоды, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях "Бескудниково" и "Москва-Бутырская" электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении в телеграм-канале магистрали в субботу.

В МЖД сообщили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения.

Москва Савеловское направление МЦД-1 непогода
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