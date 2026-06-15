В Москве в понедельник местами может выпасть до половины месячной нормы осадков

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В некоторых районах Москвы во второй половине дня в понедельник может выпасть до половины месячной нормы осадков, предупредил комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 м/с. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков", - сообщает пресс-служба комплекса.

Наиболее интенсивными осадки будут после 15:00 и до утра 16 июня.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.