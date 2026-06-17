Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

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