В Москве будут перекрывать проезд у Красной площади 2 августа из-за мероприятия

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве в районе Красной площади - на Ильинке - будут перекрывать движение 2 августа ради городского мероприятия, предупредил Дептранс столицы.

По всей протяженности Ильинки движение будет закрыто с 07:00 до 16:00. Парковка там будет запрещена с 00:01 2 августа до окончания мероприятия.

2 августа на улице Ильинке и Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные Ильину дню, 420-летию Ильинского набата и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. По сложившейся за последние 20 лет традиции военнослужащие и ветераны ВДВ, в том числе участники специальной военной операции, соберутся в храме пророка Божия Илии на Ильинке, чтобы молитвенно почтить память небесного покровителя ВДВ, а также отметить день рождения своего рода войск.