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Беспилотники ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, последствия ликвидируются.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", - написал мэр столицы в своем канале в Max.

Ранее стало известно о повреждениях на территории ТЦ "Садовод" в Москве после падения обломков БПЛА. В четверг было уничтожено 33 дрона, атаковавших столицу, сообщал Собянин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2026 года Военная операция на Украине
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