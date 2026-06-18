Беспилотники ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, последствия ликвидируются.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", - написал мэр столицы в своем канале в Max.

Ранее стало известно о повреждениях на территории ТЦ "Садовод" в Москве после падения обломков БПЛА. В четверг было уничтожено 33 дрона, атаковавших столицу, сообщал Собянин.