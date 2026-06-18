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В Капотне изменили маршруты нескольких автобусов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве в районе Капотни изменили маршруты нескольких автобусов, предупредил городской Департамент транспорта.

Со стороны МКАД по измененным маршрутам будут следовать автобусы с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655.

Со стороны Белореченской улицы изменены маршруты автобусов с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9.

Дептранс предлагает по возможности пользоваться ближайшими станциями метро Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий.

МКАД Дептранс Москва Капотня
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