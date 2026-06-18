На юго-востоке Москвы перекрыли МКАД и некоторые улицы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы местами ограничили проезд, сообщило столичное управление МВД.

Движение ограничено от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях; напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено; Чагинская улица перекрыта полностью.

Под полное перекрытие попала улица Капотня (на участке от Верхних полей до МКАД), а также улица Верхние поля - от пересечения с улицей Марьинский парк до выезда на МКАД. В МВД настоятельно порекомендовали водителям заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами для объезда.

"Движение временно перекрыто на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк, на улице Чагинская, на улице Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД", - сообщил чуть позже Дептранс.

Перекрыта внутренняя сторона МКАД в районе улицы Молдагуловой, Волгоградский проспект по направлению в область, в районе дома 168, Новорязанское шоссе по направлению в центр, улица Привольная у дома 56.

Нет движения по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе.

Проезд ограничен и на 19-м километре внешней стороны МКАД, на 11-м километре внутренней стороны МКАД, 25-м километре внешней стороны МКАД.

Изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни: со стороны МКАДа - С711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655; со стороны улицы Белореченской - С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9.

"По возможности пользуйтесь ближайшими станциями метрополитена - Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями", - отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке БПЛА на столицу. По его данным, с начала суток были нейтрализованы 52 беспилотника, были попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.