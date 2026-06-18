На юго-востоке Москвы начали постепенно снимать перекрытия на дорогах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы начали постепенно отменять ограничения для проезда, сообщил Департамент транспорта столицы. Также он сообщил об изменении маршрутов автобусов в Капотне.

В частности, движение восстановлено на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой; на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168; на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольная; на э внутренней стороне 11 км МКАД.

По-прежнему движение перекрыто на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк, на улице Чагинская, на улице Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД.

Нет движения по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе. Проезд также временно ограничен на МКАД, 19 км внешняя сторона; МКАД, 25 км внешняя сторона. Движение временно перекрыто на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, во 2-м Капотнинском проезде.

В районе Капотни автобусы 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; С394 идут по МКАД с разворотом на 15 километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; С744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе; 739в разворачиваются на улице Энергетиков.