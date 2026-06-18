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ТЦ "Белая дача" в Котельниках закрыт после попадания БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Торговый центр "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, на который утром упали обломки беспилотника, пока закрыт.

"Уважаемые посетители! По техническим причинам "Мега Белая Дача" временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах", - говорится в канале ТЦ в Max.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на регион обломки беспилотника упали на крышу ТЦ "Белая дача", начался пожар.

Андрей Воробьев Мега Белая Дача Котельники Белая дача Московская область
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