ТЦ "Белая дача" в Котельниках закрыт после попадания БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Торговый центр "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, на который утром упали обломки беспилотника, пока закрыт.

"Уважаемые посетители! По техническим причинам "Мега Белая Дача" временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах", - говорится в канале ТЦ в Max.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на регион обломки беспилотника упали на крышу ТЦ "Белая дача", начался пожар.